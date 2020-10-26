Предстоящий съезд «Единой России» станет последним для многих избранных от неё депутатов Госдумы РФ
Не войдя в проект партийного предвыборного списка, они начали искать другие варианты для выдвижения в 2021 году. Наиболее активные переговоры ведутся с взявшей на щит предвыборный лозунг Трампа «Родиной».
Наблюдается и другая тенденция: недовольные спонсоры КПРФ ставят в ряде случаев, с которыми ознакомился «Октагон», на левый патриотический проект «За правду».
Рождающиеся в регионах новые союзы могут обернуться для губернаторов неожиданными проблемами. Как сообщили «Октагону» участники проходящих в российских регионах предвыборных консультаций, многие губернаторы выступили против продления полномочий действующих депутатов от их субъектов. Кого-то из губернаторов не устраивает бездеятельность народных избранников, кого-то – наоборот, слишком активная, с их точки зрения, вездесущность.
– Работа по защите прав населения и бизнесменов расценивается многими губернаторами не как достижение, а как нелояльность и желание придать публичной огласке ошибки региональных правительств, – поясняет один из собеседников.
Составленные губернаторами списки «своих» и нежелательных депутатов-единороссов были рассмотрены на прошедшем на днях совещании под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергея Кириенко. Обсуждались так называемые таблицы KPI – свод критериев оценки работы депутатов, сделанный одним из приближённых к Кириенко политологических центров. Мнение глав регионов станет не единственным критерием при принятии решения о новом составе Госдумы – также будет учитываться активность работы парламентариев за прошедшие четыре года, этот показатель всё же станет первостепенным.
Источник: https://octagon.media/politika/sponsorov_edinoj_rossii_potyanulo_na_rodinu_.html