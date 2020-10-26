Предстоящий съезд «Единой России» станет последним для многих избранных от неё депутатов Госдумы РФ

/В России/

Не войдя в проект партийного предвыборного списка, они начали искать другие варианты для выдвижения в 2021 году. Наиболее активные переговоры ведутся с взявшей на щит предвыборный лозунг Трампа «Родиной».

Наблюдается и другая тенденция: недовольные спонсоры КПРФ ставят в ряде случаев, с которыми ознакомился «Октагон», на левый патриотический проект «За правду».

Рождающиеся в регионах новые союзы могут обернуться для губернаторов неожиданными проблемами. Как сообщили «Октагону» участники проходящих в российских регионах предвыборных консультаций, многие губернаторы выступили против продления полномочий действующих депутатов от их субъектов. Кого-то из губернаторов не устраивает бездеятельность народных избранников, кого-то – наоборот, слишком активная, с их точки зрения, вездесущность.

– Работа по защите прав населения и бизнесменов расценивается многими губернаторами не как достижение, а как нелояльность и желание придать публичной огласке ошибки региональных правительств, – поясняет один из собеседников.

Составленные губернаторами списки «своих» и нежелательных депутатов-единороссов были рассмотрены на прошедшем на днях совещании под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергея Кириенко. Обсуждались так называемые таблицы KPI – свод критериев оценки работы депутатов, сделанный одним из приближённых к Кириенко политологических центров. Мнение глав регионов станет не единственным критерием при принятии решения о новом составе Госдумы – также будет учитываться активность работы парламентариев за прошедшие четыре года, этот показатель всё же станет первостепенным.

Некоторые опрошенные «Октагоном» региональные политадминистраторы утверждают, что по линии внутриполитического блока АП им начали поступать указания дать зелёный свет уже утверждённым выдвиженцам от партии «Новые люди». Судя по всему, можно говорить о существовании в Кремле нескольких конкурентных векторов формирования будущей Государственной думы.

По данным источников во внутриполитическом блоке Администрации президента, в начале 2020 года переговоры с «Родиной» вели бизнесмен Евгений Пригожин и даже владелец парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. Однако затем команда первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко рекрутировала Нечаева на создание и руководство партией «Новые люди».

Наиболее близким по духу политиков и бизнесменов из числа тех, кто вступил с «Родиной» в партнёрские отношения, в партии считают председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Ранее «Октагон» писал о борьбе за партию между Малофеевым и Пригожиным.

– Безусловно, мы идеологически очень схожи. Мы разделяем одни и те же позиции и готовы к сотрудничеству. Но, насколько я знаю, в настоящее время Константин Малофеев не планирует занимать руководящие посты в партии, – пояснил представитель «Родины».

Кто будет в итоге её финансировать, в партии не комментируют, ссылаясь на отсутствие достоверной информации.

Источник: https://octagon.media/politika/sponsorov_edinoj_rossii_potyanulo_na_rodinu_.html