/В России/

Вместе делаем город краше

Депутат городской думы Новороссийска рассказал журналисту как работает с наказами избирателей.

"Во дворе дома 165 по ул. Видова установили беседку. Жители ещё во время предвыборной кампании её просили, чтобы детям было где порисовать, поиграть в настольные игры. Хочу сказать большое спасибо всем, кто принял участие в установке беседки. Жильцы принесли лак, краску, помогали шкурить и красить. Вот так сообща мы делаем наши дворы комфортнее, а округ краше," - отметил депутат.

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Категория: Новости / В России

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