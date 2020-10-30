Новороссийцы забили тревогу

/В России/

У берегов Новороссийска Черное море вдруг стало красным.

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора взяли пробы воды и по итогу успокоили людей: причин для тревоги нет. В воде обнаружено большое число фрагментов микрофитов — красных водорослей. Из-за них и цвет такой. Экологи уверяют, что никакой угрозы для человека или экологии это не несет. Если оглянуться назад, то мы вспомним, что подобное на новороссийском побережье уже случалось. Просто за год какие-то явления успевают забыться и, когда происходят снова, воспринимаются, как диковинка.