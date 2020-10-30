"Час контроля": месяц на работу над ошибками...

/В России/

Ситуация в крае складывается парадоксальная. Деньги есть, а потратить их не могут.

Привыкшие сидеть в бюджетной дыре главы не в состоянии организоваться и вовремя осваивать субсидии, которые сегодня миллиардами уходят в МО.

Краевые ведомства, в свою очередь, не обеспечивают должный контроль, как будто тоже до сих пор не привыкли к «позитивному» бюджету.

Вениамин Кондратьев на «часе контроля» достаточно жестко предупредил чиновников которые отвечают за стройку соцобъектов: если в ближайший месяц ситуация не изменится, будут кадровые решения.

Источник: @Красная,35