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"Час контроля": месяц на работу над ошибками...

Ситуация в крае складывается парадоксальная. Деньги есть, а потратить их не могут.

Привыкшие сидеть в бюджетной дыре главы не в состоянии организоваться и вовремя осваивать субсидии, которые сегодня миллиардами уходят в МО.

Краевые ведомства, в свою очередь, не обеспечивают должный контроль, как будто тоже до сих пор не привыкли к «позитивному» бюджету.

Вениамин Кондратьев на «часе контроля» достаточно жестко предупредил чиновников которые отвечают за стройку соцобъектов: если в ближайший месяц ситуация не изменится, будут кадровые решения.

Источник: @Красная,35

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Категория: Новости / В России

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