Всю неделю в Телеграме шла ожесточенная дискуссия о будущем Вячеслава Володина...

/В России/

О том, кто раздувает интерес к фигуре спикера, что стоит за атакой на Силуанова, и кто следующим возглавит Госдуму – в интервью эксклюзивно для «Новой искренности» рассказал директор Центра развития региональной политики @thegraschenkov.

Почему на этой неделе возник такой ажиотаж вокруг фигуры Володина?

Сейчас идет трансфер власти, и все бьются за то, чтобы попасть в новую конфигурацию системы. В будущее Путин возьмет не всех. Выживут немногие – изменения претерпит даже ближний круг.

2-3 влиятельные фамилии выпадут из системы. Володин сейчас вращается на второй орбите приближенных к «верхам».

Кроме того, формально он входит в ТОП-5 «первых лиц» государства, и за его пост (и сферу влияния) идет нешуточная грызня. При этом «доесть» т.н. саратовский клан пытаются уже давно, еще с тех пор как Володин ушел из АП и потерял рычаги управления региональной политикой. Сейчас он сохраняет влияние на нее лишь через те самые «верхи» власти.

Кто заинтересован в дискуссии о будущем Володина?

Прежде всего – сам Володин. Он понимает, что губительнее всего – тишина. Выпав из виду, он может утратить влияние. Долгое время он сам инициировал дискуссию, искал выходы на президента и, в конце концов, добился своего. Сейчас важно, чтобы его «укрепление» не сыграло с ним злую шутку. У нас не очень любят, когда кто-то чересчур укрепляется – сразу начинают возникать аппаратные союзы.

Вот и сейчас против Володина играет достаточно широкий пул игроков, которые не хотят видеть его и его людей в Госдуме-2021. Они хотят «дожать» не только его самого, но и часть его губернаторов: от Радаева до Бречалова, и делают все, чтобы вновь не возродился проект ОНФ.

Как вы оцениваете выпад Володина в адрес Силуанова? Не обернется ли это ухудшением отношений Госдумы с правительством?

Сейчас в правительстве ситуация неразберихи. Силуанов – представитель т.н. «сислибов», т.е. крыла, чуждого Володину. Однако в правительстве также работает Белоусов, идеи которого более близки Володину и его старшим товарищам. Есть более или менее нейтральный Мишустин. В этом смысле Силуанов не опасен для Володина, скорее он удобный объект для критики, как когда-то был премьер Медведев.

Насколько сильно влияние Володина в формировании списков на выборах в Госдуму? Насколько серьезно он конкурирует с Турчаком? С Кириенко?

Сегодня Володин – конкурент обоих. Турчак и Медведев формируют списки «ЕР». Кириенко старается вставить туда часть своих «Лидеров России», а частично – закрыть сложные округа выдвиженцами от новых партпроектов, вроде «Новых Людей», «За правду» и «Зеленых». Володин в этой ситуации фактически остается куратором тех депутатов, которые сейчас находятся в ГД и хотели бы переизбраться. Таких много, и Володин будет лоббистом тех из них, чьи позиции под вопросом. Это и порождает его конкуренцию как с ЕР, так и с АП.

Стоит ли ожидать, что Володин сохранит за собой пост спикера после сентября 2021 года?

Это не самый вероятный вариант. На ГД много кто претендует, включая Медведева. Сам Володин, похоже, не уверен в своем политико-кадровом будущем и надеется, что к выборам его статус прояснится. Именно поэтому он и поддержал отказ от досрочных выборов. Все будет зависеть от президента, который пока не озвучил своего решения. Если произойдут масштабные изменения вроде введения в систему управления Госсовета, усиления ГД и СФ, трансфера власти от Путина к «коллективному управлению», то вряд ли Володин войдет в эту систему – его аппаратный вес не так значителен. Но если преобразования будут чисто косметическими, то вполне вероятно, что Володин сохранит пост спикера.

Источник: Телеграм-канал