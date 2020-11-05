Долги за газ жителей Краснодарского края накануне отопительного сезона превышают полмиллиарда рублей

/В России/

Просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края перед компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» по состоянию на 1 октября 2020 года составила 504 млн рублей.

Каждый третий из 187 тысяч хронических должников края проживает в Краснодаре и Армавире. Они просрочили долги за потребленный газ на 126 млн рублей.

Лидерами по размеру средней просроченной задолженности накануне наступления холодов стали абоненты Каневского (более 18 тыс. рублей), Абинского районов (более 7 тыс.) и Новороссийска (более 6 тыс. рублей).

Поставщик газа – компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» - отмечает за последние месяцы некоторое улучшение платежной дисциплины населения. Во-первых, это связано с опасением лишиться газа за долги во время отопительного сезона. Во-вторых, рассчитываться за потребленный газ становится проще.

В компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» успешно действуют дистанционные сервисы, с помощью которых абоненты могут решить возникающие вопросы. Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР"