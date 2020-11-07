Вениамин Кондратьев: Сегодня обсуждаем ситуацию в теплоснабжении края...

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Отопительный сезон уже стартовал. "Тем не менее, мне поступают жалобы от жителей Краснодара, Новороссийска, Славянского, Абинского, Кореновского районов на холод в школах, поликлиниках, детских садах. Конечно, это недопустимо." - начал разговор Губернатор. До конца суток все социальные объекты должны быть обеспечены теплом.

"До конца недели — в тех домах, на которые подали заявки жители — должны заработать котельные.

Поручил своему заместителю Александру Трембицкому проконтролировать эту работу." - заявил Вениамин Кондратьев.

Обсудили также практику концессионных соглашений в отрасли. Необходимо активнее привлекать инвесторов для модернизации котельных и погашения долгов за газ теплоснабжающих предприятий. Сейчас с этой задачей справляется часть муниципалитетов.

Концессионные соглашения заключили в этом году в Горячем Ключе, Северском, Ейском, Успенском, Кущевском, Тихорецком и Курганинском районах. ??Не ведётся эта работа в Каневском, Белореченском, Отрадненском, Староминском, Приморско-Ахтарском районах.

Тепловое хозяйство устаревает, долги накапливаются.

Губернатор поручил главам активнее привлекать инвесторов и заключать с ними соглашения.

Отдельно на совещании рассмотрели вопрос начисления платы за коммунальные услуги. В квитанциях за октябрь жителям выставлен счет за отопление, как за полноценный месяц, хотя отопительный сезон стартовал только 16 октября. "Поручил министерству ТЭК и ЖКХ детально разобрать каждое подобное обращение." - отметил руководитель края.

Источник: Телеграм-канал