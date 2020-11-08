Российские регионы должны сами обеспечить себя хлопком

/В России/

По инициативе главы Ставрополья Владимира Владимирова в крае возрождается хлопководство. Видео хлопковых полей, готовых к уборке урожая, губернатор разместил на своей странице в «Инстаграме»: «Еще пару лет назад такой пейзаж на ставропольских полях можно было только представить.

А сегодня – это реальность».

В СССР в рамках разделения труда хлопок выращивали в основном в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, напоминает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда: «Связи с этими республиками у России были нарушены и сейчас очень сложно выстраиваются. Да, сырье сегодня без проблем можно купить на внешнем рынке, но там на него совсем другие цены. Поэтому российские регионы должны сами себя обеспечить хлопком».

По словам эксперта, у Ставропольского края хороший опыт хлопководства, а с современным оборудованием и технологиями переход к промышленным объемам производства – вопрос времени.

«Очевидно, когда губернатор Владимиров принимал вопрос о возрождении хлопководства, он взвесил экономические выгоды и риски, – продолжает Шагайда. – Добавлю, что это отличная отрасль сельского хозяйства для диверсификации в период пандемии. Она устойчивая, в отличие от огромных животноводческих комплексов или мясного производства».

Очень важно, что даже в период пандемии и экономического кризиса власти Ставропольского края и инвесторы не снижают ставки на «новые» культуры, считает директор Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, доктор экономических наук, профессор Андрей Папцов: «Если региону позволяют климатические и географические условия, там можно и нужно развивать хлопководство. Климат меняется стремительно, поэтому многие регионы вслед за успешным Ставропольем тоже возвращаются к этой отрасли. Да, с учетом опасности и нестабильности поставок из хлопководческих стран Средней Азии иметь свою минимально гарантированную базу – это хорошо. Кроме того, планы региона на производство и переработку хлопка исходят из оценки рынка сбыта, а это значит, спрос есть».

По данным регионального Минсельхоза, к 2024г. на Ставрополье будут собирать около 20 тыс. тонн хлопка-сырца с 5 тыс. гектаров земель с мелиоративной системой. Инвестиции в проект составят почти 7,5 млрд руб. Еще в 2,25 млрд руб. обойдется покупка спецтехники для уборки урожая. Следующим этапом развития отрасли станет создание мощностей для переработки хлопка-сырца, а также продвижение собственного семеноводства.

Источник: http://club-rf.ru/26/detail/4674