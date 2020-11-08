КЖС информирует...

ООО «Кубаньжилстрой» информирует о начале работы экспертной комиссии в рамках мероприятий по подготовке возобновления работ по завершению строительства корпуса №1 (ЖК «Суджук-Кале»).

30.10 приказом Конкурсного управляющего ООО «Кубаньжилстрой» - Тимофеевой Е.Б. организована экспертная комиссия по определению и фиксации объемов, выполненных и оставшихся к выполнению работ на объекте - корп.№1 ЖК «Суджук-Кале», а также его текущего состояния.

В состав комиссии включены представители привлеченной специализированной экспертной организации, а также инженерный состав генерального подрядчика, который будет завершать работы на данном объекте.

Мероприятие данного этапа начинались с 3.11.2020года.

Ранее, 29.10.2020 года, ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в администрацию МО г.Новороссийск с заявлением на продление разрешения на строительство корпуса №1 ЖК «Суджук-Кале».