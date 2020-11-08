Эксперты пришли на объекты КЖС в Новороссийске

ООО «Кубаньжилстрой» информирует о привлечении специализированной экспертной организации к работе по расконсервации своих объектов в Новороссийске.

3 ноября 2020 года в рамках работы созданной в ООО «Кубаньжилстрой» комиссии по подготовке к возобновлению завершения строительства корпуса №1 (ЖК «Суджук Кале»), подписан договор с привлечённой специализированной экспертной организацией ООО «ПФ ГОСТ-Стандарт»(Уфа).

Результатом работы экспертов станет профессиональное нормативное заключение о состоянии объекта, а также об объектах оставшихся к выполнению работ.

После завершения обследования корпуса №1 (ЖК «Суджук Кале»), такие же работы будут проведены и на других объектах ООО «Кубаньжилстрой», подлежащих завершению.

Привлечённая экспертная организация имеет большой опыт проектно-изыскательских работ при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и технологическом перевооружении объектов ТЭК, промышленного и гражданского строительства на всей территории РФ.

Обследование планируется провести в сжатые оперативные сроки без ущерба сроков начала работ на объекте.