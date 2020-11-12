"Мосэнергострой": Проблемы дольщиков Новороссийска начали решать

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К радости дольщиков ООО «Кубаньжилстрой» информирует о привлечении экспертов для технического обследования корпуса 18 (ЖК «Посейдон») в мкр.15 города-героя Новороссийск. Первая секция этого корпуса была заселена в 2017 году. Осталось достроить еще 7.

11 ноября в рамках работ созданной в ООО «Кубаньжилстрой» комиссии по подготовке к расконсервации и последующего возобновления строительства корпус 18 (ЖК «Посейдон») в 15 мкр. города-героя Новороссийск, к обследованию объекта привлечены эксперты из специализированной организации ООО «ПФ «ГОСТ-Стандарт» (г.Уфа), начавшей ранее изучение состояния корп.1 (ЖК «Суджук-Кале»).

Представители строительной экспертизы уже осуществили первичное ознакомление с подлежащим расконсервации корпусом 18.

Напомним, что именно из-за проблем этого дома три года назад была остановлена деятельность компании, возбудили уголовное дело, арестовали счета и имущество. Более тысячи дольщиков не получили во время квартиры. Кстати, и почти 600 специалистов разных профессий, работавшие в успешной компании, стали безработными. Этот аспект почему-то ни администрация города-героя, ни правоохранительные органы ни разу не учитывали, приводя застройщика к банкротству.

Совместно с конкурсным управляющим Еленой Тимофеевой руководство КЖС в октябре приступили к возобновлению деятельности компании, а главное, возобновлению строительства. При чем обратим внимание, без привлечения субсидий краевого и федерального бюджета. Используются сохраненные за эти три года активы самой компании "Кубаньжилстрой".

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item556