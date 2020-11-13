ДОМ.РФ: 70% жителей крупных городов заявили об улучшении городской среды за последние три года

/В России/

70% жителей крупных городов в России считают, что за последние три года качество городской среды улучшилось, свидетельствуют результаты нового опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Положительная динамика — результат активной государственной политики по благоустройству городов и повышения общественного внимания к этой теме.

По сравнению с результатами аналогичного опроса 2017 года доля граждан, увидевших позитивные изменения, увеличилась в 1,6 раза (с 44% до 70%). Одновременно с этим почти вдвое выросла доля опрошенных, которые в целом удовлетворены текущим состоянием городской среды: с 28% в 2017 году до 51% в 2020-м.