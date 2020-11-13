РЕЙТИНГ ЗАМГУБЕРНАТОРОВ: итоги октября...

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Социальная политика

Высшая лига

Пока в регионах мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не приносят должных результатов в этом разделе рейтинга достойных персон нет.

Отличники

Астафьева Н.Е., Тамбовская область

Балабкина О.В., Саха (Якутия)

Бучкова Т.В., ЯНАО

Габдрахманов И.Н., Московская область

Гехт И.А., Челябинская область

Гремякова О.П., Тульская область

Горобцов К.М., Калужская область

Дравниеце И.Р., Марий Эл

Дягилева Е.В., Мурманская область

Емельянов Н.П., Ленинградская область

Жуков В.А., ЕАО

Курдюмов Д.А., Кировская область

Оборотов В.Н., Брянская область

Ракова А.В., Москва

Савченко Т.А., Магаданская область

Сивак В., Камчатский край

Фазлеева Л.Р., Татарстан

Эрмиш И.Г., Ивановская область

Середняки

Ахмадов Ш.С., Чечня

Баринов И.А., Калининградская область

Блощинский А., НАО

Бойков А.М., Ставропольский край

Бондарев С.Б., Ростовская область

Ванчикова А.Г., Забайкальский край

Вобликова В.Ф., Иркутская область

Гулин А.Н., Ярославская область

Емельянова В.В., Псковская область

Еремина О.Л., Костромская область

Жукова А.Г., ЧАО

Зубарева Н.Н., Белгородская область

Иванова Л.Х., Башкирия

Каманина Л.В., Вологодская область

Карибов А.Ш., Дагестан

Кольцов В.С., ХМАО-Югра

Кулагин А.А., Севастополь

Кузнечевских О.А., Тюменская область

Лотванова Г.А., Мордовия

Мелик-Гусейнов Д.В., Нижегородская область

Наумов С.Ю/Седова И.В., Саратовская область

Никонов Е. Л., Хабаровский край

Новикова В.Н., Тверская область

Нордстрем В.И., Орловская область

Петряев Р.П., Рязанская область

Романовская Е.В., Крым

Рябихина Л.Ю., Пензенская область

Савинова Т.Л., Оренбургская область

Салаева А. Л., Чувашия

Сенгии С.Х., Тыва

Тимофеева А.В., Новгородская область

Хомутова В.В., Смоленская область

Фетисов А.Б., Самарская область

Широкова Н.С., Адыгея

Аутсайдеры

Абдуллина Т.Ю., Пермский край

Амриева М.С., Ингушетия

Бадмаев Б.В., Калмыкия

Белостоцкий А.В., Курская область

Гогичаев Т.К., Северная Осетия-Алания

Деев И.А., Томская область

Дернова Т.В., Омская область

Ильин А.И., Липецкая область

Красицкая С.В., Приморский край

Креков П.В., Свердловская область

Кокорина Л. И., Курганская область

Култуева Д.А., Алтай

Курбатова Т.А., Хакасия

Минькова А.А., Краснодарский край

Муталенко А.А., Удмуртия

Нелюбов С.А., Новосибирская область

Овчинников Д. Е., Астраханская область

Подкорытов А.В., Красноярский край

Подсадник Л.А., Карелия

Попов В.Б., Воронежская область

Рябинина Ю.Н., Амурская область

Степаненко И. Алтайский край

Тамбиев Р., Карачаево-Черкесия

Уба Е.В., Ульяновская область

Хубиев М.Б., Кабардино-Балкария

Цигельник А.М., Кемеровская область

Цыбикжапов В.Б., Бурятия

Шевченко С.Б., Владимирская область

Эргашев.О.Н., Санкт-Петербург

Ющук В.Н., Сахалинская область

Татьяна Абдуллина, Пермский край. Зампредседателя правительства Пермского края (по вопросам социальной политики) пока с приставкой и.о.. Свою команду Дмитрий Махонин должен представить на днях.

Лариса Карачёва, Республика Коми. С 8 ноября она утверждена на посту зампредседателя правительства республики по социальным вопросам. Позиция в ретинге - аутсайдеры.

Архангельская область. Должность зампредседателя правительства - министра здравоохранения вакантна. Кандидатура находится на согласовании в Минздраве РФ. На официальном сайте правительства нет информации и о зампреде по соцвопросам Артёме Вахрушеве, по факту некоторые полномочия переданы новому зампреду Ивану Дементьеву. Позиция в рейтинге - аутсайдеры.

Анастасия Муталенко, Удмуртия, покидает рейтинг. Официальной информации о том, кто займет эту должность в регправительстве пока нет.

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Источник: https://t.me/matrosou/4059