Фонд ДОМ.РФ подключает население к проектам городского развития

/В России/

Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, выступая на круглом столе «Градостроительная политика и гражданское общество», организованным Союзом архитекторов России на международном фестивале Зодчество.

Он отметил, что при разработке Индекса качества городской среды ДОМ.РФ анализируются мнения почти 60 млн. человек — более половины от всего городского населения страны.

При этом, взаимодействие с населением организуется как через прямой контакт — различные фокус-группы и соцопросы, так и через заочный — с помощью анализа больших данных. Это открытая информация, которой люди делятся друг с другом через интернет: плотность фотографий на картах, посты и комментарии в соцсетях, хэштеги, геометки и т. п.