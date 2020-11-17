Исследовательский проект ОЭСР поможет вывести развитие городов России на новый уровень

/В России/

Стартовала первая миссия экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по изучению ситуации в сфере городской политики в России, которая пройдет с 16 по 27 ноября в онлайн-формате. Это станет новым этапом подготовки Обзора национальной городской политики РФ, осуществляемой в рамках договора между ОЭСР и ДОМ.РФ.

Обзор призван выявить и оценить слабые места в сфере жилищной и градостроительной политики, вопросах землепользования и городского управления. Исходя из полученных результатов, эксперты предложат способы преодоления проблем и рекомендации по формированию городской политики на основе лучшего мирового опыта. ОЭСР готовит обзоры с 2011 года. Уже осуществлены исследования для Польши, Вьетнама Казахстана, Китая, Кореи, Мексики и Чили.