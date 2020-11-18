Экс-министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова победила в конкурсе на должность главы администрации Калининграда

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Конкурс состоялся 16 ноября, соперником Дятловой был депутат горсовета Калининграда Владислав Матвеев. За экс-министра проголосовали пять из пяти членов конкурсной комиссии, за депутата - один "за" и четверо "против".

Окончательное решение о назначении Дятловой примут депутаты горсовета Калининграда, заседание запланировано на 25 ноября. В сентябре облдума изменила порядок выборов главы Калининграда. Глава города избирается из числа депутатов горсовета на срок действия полномочий представительного органа, глава администрации города (сити-менеджер) назначается по контракту по итогам конкурса. 23 октября главой Калининграда был избран председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Источник: @Территориальное управление