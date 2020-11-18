/В России/

Экс-министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова победила в конкурсе на должность главы администрации Калининграда

Конкурс состоялся 16 ноября, соперником Дятловой был депутат горсовета Калининграда Владислав Матвеев. За экс-министра проголосовали пять из пяти членов конкурсной комиссии, за депутата - один "за" и четверо "против".

Окончательное решение о назначении Дятловой примут депутаты горсовета Калининграда, заседание запланировано на 25 ноября. В сентябре облдума изменила порядок выборов главы Калининграда. Глава города избирается из числа депутатов горсовета на срок действия полномочий представительного органа, глава администрации города (сити-менеджер) назначается по контракту по итогам конкурса. 23 октября главой Калининграда был избран председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Источник: @Территориальное управление

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Мысли вслух о происшедшем. Ноябрь начало

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников может пройти дистанционно – Рособрнадзор

Экс-министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова победила в конкурсе на должность главы администрации Калининграда

Пора новогодних чудес начинается!

В Геленджике начали снос строений, которые десятки лет загораживали вид на море