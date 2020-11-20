В лидерах губернаторы Кубани и Крыма не замечены

/В России/

Телеграм все больше завоевывает популярность на новостном поле страны. Интересное исследование представляем читателям Ленты.

Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 11-17 ноября 2020 года:

1 (1) Собянин Сергей (Москва) 5803 упоминания

2 (3) Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1591

3 (2) Воробьев Андрей (Московская область) 1199

4 (4) Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 1136

5 (10) Меликов Сергей (Республика Дагестан) 837

6 (46) Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 671

7 (16) Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 610

8 (11) Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) 570

9 (18) Текслер Алексей (Челябинская область) 563

10 (13) Дрозденко Александр (Ленинградская область) 558

11 (22) Чибис Андрей (Мурманская область) 456

12 (9) Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 451

13 (7) Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 438

14 (6) Ведерников Михаил (Псковская область) 430

15 (73) Сипягин Владимир (Владимирская область) 387

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии».

В скобках указано место, которое руководитель региона занимал в рейтинге неделей раньше.

Источник: https://davydov.in/politics/upominaemost-gubernatorov-v-telegram-kanalax-11-17-noyabrya-2020-goda/