Инициативные группы дольщиков активно сотрудничают с руководством КЖС
В ходе знакомства новых собственников ООО "Кубаньжилстрой" с инициативными группами готовящихся к завершению жилых комплексов, 18 ноября в офисе компании по адресу пр. Дзержинского, д.234 состоялась встреча представителя Группы Компаний "ПСТ" с инициативной группой участников долевого строительства ЖК "Посейдон 2" (корп.16/2, 15мкр) города-героя Новороссийск.
Представитель собственника компании рассказал о планируемой юридической стороне восстановления правового статуса земельных отношений под строящимся объектом, и о планах по выходу генерального подрядчика на объект для завершения строительства.
Стороны обсудили также и планы по оздоровлению и восстановлению ООО "Кубаньжилстрой" после перехода к внешнему управлению.
Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item562