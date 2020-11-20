Инициативные группы дольщиков активно сотрудничают с руководством КЖС

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В ходе знакомства новых собственников ООО "Кубаньжилстрой" с инициативными группами готовящихся к завершению жилых комплексов, 18 ноября в офисе компании по адресу пр. Дзержинского, д.234 состоялась встреча представителя Группы Компаний "ПСТ" с инициативной группой участников долевого строительства ЖК "Посейдон 2" (корп.16/2, 15мкр) города-героя Новороссийск.

На встрече участники обменялись мнениями по текущему и будущему взаимодействию.

Представитель собственника компании рассказал о планируемой юридической стороне восстановления правового статуса земельных отношений под строящимся объектом, и о планах по выходу генерального подрядчика на объект для завершения строительства. Стороны обсудили также и планы по оздоровлению и восстановлению ООО "Кубаньжилстрой" после перехода к внешнему управлению.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item562