Немножко #СатиркаГоворит...

/В России/

Мишустин подписал постановление о сокращении целого ряда ведомств (что укладывается в логику Большого Транзита). Часть из них откровенно дублировала друг друга (например, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций), часть потеряла актуальность (Роспечать), а некоторые так и вовсе не понятно, для чего были созданы (Росинфокоминвест – это вообще о чем??).

Больше всего сократили различные «институты развития» (какое развитие, такие и институты, ликвидировать было не жалко). Пострадали, впрочем, не все, а лишь особо обнаглевшие избранные: Роснано вливается в ВЭБ.РФ.

Это особенно любопытно выглядит на фоне остальных госкорпораций с приставкой «Рос», которые остались на вольных хлебах («Росатом», «Роскосмос» и т.д.). В данной подковерной политической борьбе Шувалов явно победил, причем не только Чубайса, отобрав у последнего Роснано и Сколково.

Под управление ВЭБ.РФ теперь переходит еще целая толпа ведомств. Как следствие, пошел передел бюджетов.

И вот уже Минцифры объявило о том, что Роскомнадзор со своими запросами немножечко подах…амел, поэтому его содержание будет сокращено. На сколько именно — пока не сообщается, но это, надеемся, избавит руководство ведомства от желания пиариться на заранее провальных инициативах, вроде позорной акции по блокировке Телеграма.

В обычные времена можно было бы прогнозировать рост лояльности населения к властям после подобных реформ. Все же у нас традиционно любят, когда где-то сокращают чиновников, и особенно любят, когда в их число попадает Чубайс. Однако сейчас народ у нас занят не политикой, а решением насущных вопросов: где купить лекарства, как не умереть без медицинской помощи и как прокормить семью.

И новости о том, что на Дальнем Востоке сокращают целых три больших ведомства по развитию, на фоне той неразвитости, которую показала последняя катастрофа, выглядят особенно провокационно.

Источник: @satirkka