Расширен доступ самозанятых граждан к госзакупкам

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Минфин России подготовил комплексные изменения, которые предусматривают расширение доступа самозанятых граждан к закупкам госкомпаний и дальнейшую автоматизацию закупочного процесса. Данные изменения утверждены Правительством.

Комплексные изменения в подзаконные акты в сфере закупок предусматривают:

- распространение на самозанятых граждан имеющихся льготных условий участия в закупках госкомпаний, которые сейчас предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- упрощение подтверждения отнесения лиц к числу самозанятых граждан либо к числу субъектов МСП. Достаточно наличия информации в соответствующем реестре ФНС России. Самозанятым и субъектам МСП не нужно предоставлять какие-либо справки и иные документы госкомпаниям для подтверждения своего статуса;

- автоматизацию предоставления участниками закупок банковских гарантий для обеспечения заявок при госзакупках. Теперь оператор электронной площадки автоматически проверит наличие такой гарантии в реестре выданных гарантий, ее сумму, а также проверит по идентификационному коду закупки принадлежность гарантии к закупке, для обеспечения которой она предоставляется. Изменения упростят работу должностных лиц заказчика, поскольку исключат необходимость соответствующей ручной проверки;

- упрощение применения заказчиками каталога товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд при закупках радиоэлектронной продукции. Так, если при таких закупках не применяется ограничение допуска иностранной продукции, заказчики получат возможность включить в технические задания дополнительные технические характеристики закупаемого товара помимо характеристик из указанного каталога.