Документы изъяты. Кто против дольщиков?

Руководство ООО «Кубаньжилстрой» информирует участников долевого строительства о состоянии дел с восстановлением проектной документации по корп.1 (ЖК «Суджук-Кале»).

В ходе подготовки к возобновлению работ по завершению строительства корп.1 (ЖК «Суджук-Кале»), запросами от 09.11 и 13.11 ООО «Кубаньжилстрой» обратилось в ООО «СЗ «Акстрой» за возвратом переданной туда ранее проектной и исходно разрешительной документации, необходимой для ведения строительства объекта.

24.11 из ООО «СЗ «Акстрой» был получен ответ с информацией о том, что вся проектная документация по корп.1 23 ноября была изъята сотрудниками ОЭБ и ПК управления МВД РФ по Новороссийску.

Запрашиваемая документация необходима для завершения строительно-технической экспертизы, проводимой привлеченной специализированной организацией ООО «ПФ «ГОСТ-Стандарт» на этом объекте, а так же для подготовки и начала работ генерального подрядчика.

В связи с тем, что срок действия разрешения на строительство фиксирован, а так же в целях недопущения дальнейшего простоя объекта Конкурсный управляющий ООО «Кубаньжилстрой» направит соответствующее ходатайство в ГСУ по Краснодарского краю о срочном возврате удерживаемого комплекта оригиналов проектных документов для скорейшей передачи их в работу.