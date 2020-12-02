После обращения «Яблока» 24 региона сняли ограничения на проведение уличных акций.

/В России/

Спустя год после обращения «Яблока» в прокуратуры 43 субъектов федерации с требованием проконтролировать приведение региональных законов о митингах в соответствие с Конституцией, в 24 регионах были приняты необходимые поправки.

В 2019 году Конституционный суд принял постановление, которое фактически запретило региональным властям отказывать организаторам публичных мероприятий в их согласовании из-за близости акций к зданиям госвласти, создания помех транспорту или затруднения доступа к социальным учреждениям.

3 декабря прошлого года председатель «Яблока» Эмилия Слабунова обратилась к прокурорам тех регионов, законодательство которых противоречило позиции Конституционного суда. Их оказалось 43. В ряде регионов соответствующие обращения к губернаторам и законодательным собраниям также направили местные отделения партии.

Как показало исследование, проведенное Аналитическим управлением партии, через год после обращения Слабуновой 24 субъекта федерации привели свои законы в соответствие с Конституцией.

Изменения были приняты в Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Магаданской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской областях, республиках Башкирия, Коми, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и ЯНАО.

Прокуратуры ХМАО и Тульской области признали нарушения в региональном законодательстве и направили в свои заксобрания предложения их исправить, однако на сегодняшний день это так и не было сделано.

Прокуратура Воронежской области напротив сочла, что законодательство региона не противоречит Конституции, и постановление Конституционного суда к ним не относится.

Из прокуратур 16 субъектов федерации ответа не последовало. «Яблоко» проинформировало Генеральную прокуратуру о нарушении закона со стороны ряда ее региональных управлений.

Ранее Бюро партии обратилось в МВД и Генпрокуратуру с призывом принять меры прокурорского и ведомственного реагирования, направленные на прекращение незаконных задержаний участников одиночных пикетов, и не допускать использование полиции для борьбы с инакомыслием.

Источник: пресс-служба партии