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Правительство РФ перенесло срок начала проверок ЭТП для госзакупок на январь 2022 год

Правительство РФ перенесло срок начала проведения проверок электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок на соответствие единым и дополнительным требованиям к таким площадкам на январь 2022 года, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Сам документ вносит изменения в ряд подзаконных актов в сфере госзакупок.

Одно из положений этого документа предусматривает, что проверки функционирования ЭТП и операторов ЭТП на предмет соответствия единым и дополнительным требованиям к площадкам, отобранным правительством РФ для проведения госзакупок, могут проводиться не ранее 1 января 2022 года. Согласно действующей нормативной базе в сфере госзакупок, регуляторы должны проводить проверки ЭТП для госзакупок на соответствие требованиям не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года.

Осенью 2018 года, после утверждения правительством РФ перечня ЭТП для госзакупок, Минфин РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провели аудит этих площадок на соответствие требованиям закона законом "О контрактной системе" (44-ФЗ). При этом предполагалось, что первая проверка на соответствие требованиям пройдет в 2019 году. Однако в прошлом году межведомственная комиссия провела проверку ЭТП для госзакупок только на соответствие требованиям, которые вступили в силу с 1 января 2019 года.

Межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Минфина, Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, ФАС и Федерального казначейства, проверяла соответствие ЭТП техническим и организационным требованиям в части обеспечения защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.

Еще одно положение проекта правительственного постановления уточняет порядок взаимодействия ЭТП с реестром банковских гарантий. В частности, указано, в каких случаях банковская гарантия признается отсутствующей в этом реестре. К последним отнесены, например, несоответствия суммы банковской гарантии размеру обеспечения заявки на участие в закупке, несоответствие идентификационного кода закупки в реестре банковских гарантий и в извещении о проведении закупок.

"Теперь оператор электронной площадки автоматически проверит наличие такой гарантии в реестре выданных гарантий, ее сумму, а также проверит по идентификационному коду закупки принадлежность гарантии к закупке, для обеспечения которой она предоставляется, - говорится в сообщении Минфина (является разработчиком этого правительственного постановления - ИФ) по поводу подписания названного документа.

- Изменения упростят работу должностных лиц заказчика, поскольку исключат необходимость соответствующей ручной проверки".

Источник: Телеграм-канал Смутное время

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Категория: Новости / В России

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Правительство РФ перенесло срок начала проверок ЭТП для госзакупок на январь 2022 год

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