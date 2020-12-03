Группа компаний «Абрау-Дюрсо» завоевала новые медали на международных конкурсах CSWWC 2020 и IWC 2020

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Вина Группы компаний «Абрау-Дюрсо» регулярно участвуют в международных дегустационных конкурсах — признание требовательного жюри подтверждает высокое качество продукции винного дома.

На конкурсе Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020 вина ГК «Абрау-Дюрсо» были представлены впервые и завоевали семь наград. На другом известном международном дегустационном конкурсе — International Wine Challenge — вина ГК «Абрау-Дюрсо» удостоились еще 11 медалей.

Серебряными медалями на конкурсе Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020 (CSWWC) были награждены вина премиальной коллекции игристых вин Victor Dravigny: Brut и Rose Brut 2017 года. Коллекция Victor Dravigny — единственная именная линейка в портфеле винного дома, названная в честь французского винодела Виктора Дравиньи. В 1905 году он занял должность главного винодела-шампаниста удельного имения Абрау-Дюрсо и довел здесь классический метод производства игристых вин до совершенства. Ежегодно вина из коллекции его имени участвуют и побеждают в самых престижных международных конкурсах, CSWWC 2020 не стал исключением.

Бронзой были отмечены игристые вина из коллекций «Империал» Vintage Brut урожая 2016 года и «Империал» Rose Brut 2014 года, Brut d’Or Blanc de Blancs 2016 года и Victor Dravigny Extra Brut 2016 года. Дебютная коллекция классических игристых вин «Винодельни Ведерниковъ», созданная из автохтонных донских сортов винограда, также была представлена на конкурсе впервые и получила бронзу за «Цимлянский черный» урожая 2017 года. Примечательно, что образцы «Абрау-Дюрсо» стали единственными игристыми винами из России, удостоенными призовых мест на CSWWC.

Сhampagne & Sparkling Wine World Championships — самый престижный международный конкурс среди шампанских и игристых вин, организованный шесть лет назад в Англии известным винным журналистом и экспертом Томом Стивенсоном. Главные цели конкурса — поощрять виноделов повышать качество продукции и знакомить потребителей с лучшими игристыми винами и шампанским со всего мира. В этом году судейству было представлено рекордное количество вин — более 1000 образцов из 19 стран.

В другом именитом лондонском конкурсе International Wine Challenge 2020 (IWC) ГК «Абрау-Дюрсо» участвует ежегодно и регулярно получает высокие оценки жюри. Наряду с CSWWC 2020 серебряной медали в этом году удостоился образец из коллекции Victor Dravigny — Brut 2017 года, которому жюри присвоило 90 баллов.

Бронзовыми призерами на конкурсе стали еще девять вин Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»: коллекционное игристое «Империал» Vintage Brut урожая 2016 года в объемах 0,75 и 1,5 л, Brut d’Or Blanc de Blancs 2016 года, Victor Dravigny Extra Brut 2016 и Rose Brut 2017 года, тихие вина из премиальной коллекции «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2019 года, «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» 2017 и «Пино Нуар Абрау-Дюрсо» 2018 года. Бронзой также наградили премьеру этого года — Brut d’Or Blanc de Noirs урожая 2017 года из винограда сорта «пино-нуар», собранного вручную с лучших участков виноградников Абрау-Дюрсо. «Империал» Rose Brut 2014 года и тихое «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018 года заслужили знак Commended.

Бронзой отметили и «Цимлянский черный» 2017 из коллекции классических игристых вин «Винодельни Ведерниковъ». Три остальных образца из этой линейки были также удостоены знака Commended.

Международный конкурс вин IWC, организованный издательством William Reed Business Media, считается одним из самых авторитетных в мире, а судейство на нем — наиболее строгим. Конкурс проводится уже 37-й год, и его особенность в том, что каждый образец дегустируется трижды и как минимум двенадцатью судьями по трем разным категориям: запах, вкус и внешний вид. Вина ГК «Абрау-Дюрсо» уже несколько лет подряд завоевывают высшие оценки беспристрастного жюри IWC.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. Также компания является официальным и эксклюзивным дистрибьютором международных брендов: Mionetto Prosecco, Henkell и Torley. По итогам 2019 года Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 42,8 млн бутылок алкогольной продукции. В 2020 году Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» празднует 150-летний юбилей со дня основания.