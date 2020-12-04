Избирательная кампания в Госдуму началась

/В России/

Евгений Минченко обнародовал свое согласованное с АП назначение главным политтехнологом в партию «Новые люди». Что является беспрецедентной практикой в среде российских политтехнологов, акцией, говорящей о политическом характере этого назначения.

Совсем недавно Минченко выступил с громким интервью в МК о начале настоящей (в отличии от 2007 года) транзитной «гонки преемников», в которой рискнул бросить прямой вызов возможным (совсем недавно) заказчикам своей работы - В.Володину и «ЕР-овским старцам»: «Я не согласен с теми людьми, которые считают: нет Путина — нет России».

Ещё более амбициозным вызовом в этом интервью стала публикация совместного «дружеского» фото с фронтменом известных мировых элитных групп Г.Киссенджером, недвусмысленно намекающая о новой роли Е.Минченко в российском политическом пространстве (и не только). Новый «бессмертный» статус Минченко должна защитить и новая номенклатурная должность лидера политтехнологического сообщества России, срочно расчищенная под него – месяц назад он был дружно избран политтехнологами Президентом РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью, в чем мы с удовольствием поучаствовали).

Третья смена политтехнолога «Новых людей» произошла после откровенного, если не рукотворного провала «второй», о чем писал Канал визионера еще 26 ноября. По забавному совпадению именно после этого, вместо Х Форума политтехнологов, Минченко срочно выдвинулся совсем в другие кабинеты для срочного, официального, публичного принятия дел у "второй смены" технологов НЛ.

Такое назначение Минченко – это маркер слома инерционно-консервативного сценария выборов в ГД-2021 года, причем слома не аппаратного, кулуарного, а политического. Это не только негласный вызов силовой составляющей правящей элиты, но и открытый вызов руководству ЕР, объединившемуся с руководством Госдумы. Их текущий сценарий выборов, описанный Каналом визионера «выбора лучшего будущего не будет, будет выбор наименее худшего», начинает по факту меняться на конкурентный, буквально: «вероятен слом консервативного сценария их проведения. Для этого достаточно неким оппозиционным партиям, кандидатам и их спонсорам пойти ва-банк, наплевать на запреты АП (или гласно/негласно согласовать с АП) и в определенный момент начать настоящую избирательную кампанию, с вливанием серьезных финансовых средств и полноценным, раскрепощенным политтехнологическим содержанием».

Итак, противостояние элитных групп на выборах в ГД-2021 года наконец, вышло наружу и настоящая, конкурентная, транзитная избирательная кампания в Госдуму – началась.

Источник: Телеграм-канал Смутное время