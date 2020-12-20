Взять кредит без посещения банка

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В период пандемии коронавируса удаленное обслуживание клиентов стало еще более популярным, чем раньше. Сейчас, многие стараются заказывать товары и продукты на дом, даже если раньше этим не пользовались.

Банковская сфера не осталась в стороне и если раньше оформить кредит через интернет можно было только в МФО, то сейчас крупные банки предлагают возможность получения займа без посещения офиса. На этом сайте собраны 40 крупнейших онлайн-банков страны, которые предлагают клиентам выгодные условия кредитования.

Как взять кредит онлайн и без посещения офиса банка

Взять онлайн кредит может каждый желающий, если у него есть на это причины и желание. Большинство банков предлагает нецелевые займы, которые можно использовать для покупки недвижимости, ремонта, лечения, поездки на отдых и других целей.

Требования к заемщику у различных кредитных организаций разные. Одни предлагают кредиты только официально трудоустроенным, другие могут принять данные и о неподтвержденном доходе. Отметим, что чем больше сумма займа, тем тщательней будет проверяться анкета заявителя. Особое внимание банки уделяют кредитной истории граждан. Если там есть темные пятна, то это может стать причиной отказа от выдачи кредита. У банков есть требования по возрасту заемщика. Полная информация требования банков к заемщику: минимальный возраст, наличие справки о доходах, максимальная сумма займа, процентная ставка, представлены на сайте naydikredit.ru.

Процесс оформления займа занимает несколько минут. Первый шаг — выбор подходящего банка. Пользователь смотрит на доступные процентные ставки, сумму займа и требования к заемщику. После чего выбирает устраивающий его банк. Второй этап — сбор документов и заполнение заявления. Если справки о доходах не требуется, то для заявления достаточно будет паспорта. Третий этап — получение денежных средств, наличными или на карту. От момента подачи заявки, до получения средств проходит меньше одного дня, за редким исключением больше. Большинство клиентов получают деньги в день обращения, при этом находятся дома или на работе.