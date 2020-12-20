Модные фасоны женских жакетов - создаем стильные образы

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Модели жакетов поражают своим многообразием. Удлиненный, короткий, яркий, в пастельных оттенках, гламурный – любой из фасонов способен освежить образ и создать индивидуальный стиль.

Жакет для женщин – отличный вариант разнообразить свой лук. С ним можно комбинировать большинство элементов одежды, дополнять аксессуарами, и каждый раз вы будете выглядеть иначе, меняя образы в зависимости от настроения или ситуации. Жакеты отлично вписываются в деловой стиль, кэжуал, стрит стайл. Что сегодня предлагают нам дизайнеры?

Фасоны сезона 2020-2021

Модели жакетов поражают своим многообразием. Удлиненный, короткий, яркий, в пастельных оттенках, гламурный – любой из фасонов способен освежить образ и создать индивидуальный стиль. Материалы также вышли за рамки классики. Это не только привычный твид, шерсть, но и хлопок, бархат, деним.

Топ трендовых жакетов и с чем их носить:

Строгие деловые. Такие жакеты позволяют создать лаконичный и сдержанный образ, а также выделить достоинства фигуры. Их можно носить в офис, сочетая с юбками, брюками, платьями строгого кроя. Клетка. Она не сдает свои позиции на протяжении нескольких сезонов, вот и в этом клеточный принт снова на пике популярности. Он идеально смотрится в стилях кэжуал, стрит стайл. Надеть модный клеточный жакет можно с джинсами, шортами. Приветствуются многослойные луки с пальто, тренчем. Показать женственность можно, комбинируя жакет в клетку с плиссированной юбкой или платьем «летящего» фасона. Удлиненные, с поясом. Такие блейзеры выглядят как микс пальто с классическим пиджаком. Они уместны в ежедневных аутфитах и на вечерних мероприятиях. Очень модные сейчас модели в клетку, в полоску, монохромные. Блейзеры сочетаются с юбками плиссе, брюками и джинсами. Часть костюма. Внимание к себе привлекают образы, где жакеты выступают элементом костюма – с юбкой, брюками и даже шортами. Подобные комбинации подходят для разных случаев – деловой встречи, прогулки, вечернего выхода. Жакеты можно использовать и как отдельную вещь из гардероба, скомпоновав его с любимой одеждой. Не бойтесь экспериментировать! Укороченные. Жакеты до талии выглядят очень женственно, поэтому идеальны с юбками разных фасонов, платьями. Такие тандемы формируют романтичный и роскошный образ. Из денима. Многие модницы уже позаботились о том, чтобы приобрести джинсовые жакеты. Оригинальные модели подходят для свободного стиля, мест, где нет строгого дресс-кода. При этом жакеты из денима удобные и практичные.

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