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Администрация Новороссийска не хочет, чтобы достроили квартиры для дольщиков?

ООО «Кубаньжилстрой» информирует о получении от администрации МО г. Новороссийск очередного отказа в продлении разрешения на строительство корп.18 (ЖК «Посейдон») в мкр.15.

22 декабря ООО «КЖС» было получено письма №08.05-7035/2020 от 11.12.2020, в котором администрация МО г. Новороссийск в очередной раз отказала в продлении выданного ранее разрешения на строительство №23-308000-1725-2015 корпуса 18 (ЖК «Посейдон») в мкр.15 г. Новороссийск.
Соответствующие запросы на продление разрешения на строительство направлялись в администрацию  06.11.2020, 23.11.2020, 03.12.2020.

Запрос от 03.12.2020 был адресован непосредственно главе города Новороссийск - Дяченко И.А. и содержал просьбу о личном вмешательстве мэра в работу аппарата управления архитектуры и градостроительства АМО г. Новороссийск с целью приведения в соответствие с действующим законодательством вопроса продления разрешения на строительство корпуса 18.

К сожалению, в очередной раз, поводом для отказа в продлении разрешения на строительство явилась ссылка на факт окончания документа, действие, которого ранее было незаконно приостановлено администрацией г. Новороссийск в сентябре 2018 года, что и привело к невозможности в правовом поле продолжать работы по завершению строительства объекта.

Нарушения, допущенные должностными лицами, прервавшими действие разрешения в 2018 году, в очередной раз не были приняты чиновниками во внимание.

В целях защиты интересов участников долевого строительства, ООО «Кубаньжилстрой» будет подготовлена правовая позиция для решения данного вопроса.  

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item587

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Категория: Новости / В России

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