Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч рублей

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УПФР в Новороссийске информирует.

В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет, т.е. семьи с детьми рождёнными 18 декабря 2012 и позже получат разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа в период с 18 декабря 2020года.

Напомним, абсолютному большинству семей 5 тыс. рублей будут выплачены проактивно, по принципу “социального казначейства”: за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление необходимо подавать:

- гражданам, которые не воспользовались правом по Указу 249 (весной и летом).

- гражданам, у которых родились дети начиная с 01.07.2020.

Счет должен принадлежать лицу, подавшему заявление (Заявление подала Иванова Мария Петровна - счет должен принадлежать Марии Ивановой)

Все необходимые формы реализованы на Портале госуслуг по ссылке: http://posobie2020.gosuslugi.ru

Гражданам, которые подавали заявления и получили выплаты ранее, новых заявлений подавать не надо! Им выплаты будут произведены автоматически.

!!! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! Гражданам, у которых закрыт банковский счет. Необходимо подать заявление в Личном кабинете на портале Госуслуг http://posobie2020.gosuslugi.ru - заявление "изменить реквизиты для выплаты". Счет должен принадлежать лицу, подавшему заявление ранее (Заявление подала Иванова Мария Петровна - счет должен принадлежать Марии Ивановой)

Узнать адрес, контакты и время работы клиентских служб можно на сайте в разделе «Контакты региона».