Так загрязняют акваторию в Новороссийском порту?

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Новороссийский зерновой терминал наказали на 2 миллиона рублей за загрязнение Чёрного моря Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Роспотребнадзора к ООО "НЗТ".

Компания подала апелляционную жалобу 24 декабря 2020 года ООО "Новороссийский зерновой терминал" (ООО "НЗТ") подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.11.2020г. по делу №А32-15977/2020, согласно которому с компании был взыскана компенсация вреда, нанесённого Чёрному морю.

Взысканная сумма составила 2 миллиона 194 тысячи рублей. Оспариваемое ООО "НЗТ" решение было вынесено судьёй Денисом Купреевым...

Источник: http://ewnc.org/node/29497