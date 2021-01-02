Где голосуют досрочно: обзор регионов

Средняя явка на досрочном голосовании по стране составила 5,8%.

Все выборы независимо от числа избирателей отмечены на диаграмме Габдульвалеева.

В Кузбассе было 45 выборов (отмечены красными кружками). Они прошли с запредельным уровнем досрочного голосования — в среднем 20%.

В Красноярском крае тоже 45 выборов (отмечены коричневыми кружками). Досрочное голосование — 1,6%.

На третьем месте Дагестан — 25 выборов (отмечены зелеными кружками). Из 39253 избирателей ни один не проголосовал досрочно.

Отдельно стоит выделить крупные выборы с численностью избирателей свыше 10000.

Явные лидеры по досрочному голосованию - Якутия (в среднем 30,7% из 5663 избирателей), Кузбасс (в среднем 20,0%) и Татарстан (в среднем 19,0%).

На удивление в некоторых электоральных султанатах досрочная явка оказалась низкой. В уже упомянутом Дагестане никто не пришел на участки до основного дня голосования. В Брянской области на двух больших выборах досрочного голосования не было - его заменили открепительными удостоверениями. Сдерживала админресурс и Московская область. Досрочная явка на выборах депутатов Городского округа Шатура составила всего 0,9%.

Встречались такие микро-аномалии: Челябинская область 46% (в списках 298 избирателей), Нижегородская область 34% (в списках 50 избирателей).

В 13 регионах суммарная численность избирателей меньше 1000. Из-за малой выборки эти регионы не попали в итоговый график.