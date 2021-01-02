Где голосуют досрочно: обзор регионов

После диного дня голосования 2020 в России прошли 255 местных выборов и три референдума в 40 регионах.
Средняя явка на досрочном голосовании по стране составила 5,8%.
Все выборы независимо от числа избирателей отмечены на диаграмме Габдульвалеева.
В Кузбассе было 45 выборов (отмечены красными кружками). Они прошли с запредельным уровнем досрочного голосования — в среднем 20%.
В Красноярском крае тоже 45 выборов (отмечены коричневыми кружками). Досрочное голосование — 1,6%.
На третьем месте Дагестан — 25 выборов (отмечены зелеными кружками). Из 39253 избирателей ни один не проголосовал досрочно.
Отдельно стоит выделить крупные выборы с численностью избирателей свыше 10000.
Явные лидеры по досрочному голосованию - Якутия (в среднем 30,7% из 5663 избирателей), Кузбасс (в среднем 20,0%) и Татарстан (в среднем 19,0%).
На удивление в некоторых электоральных султанатах досрочная явка оказалась низкой. В уже упомянутом Дагестане никто не пришел на участки до основного дня голосования. В Брянской области на двух больших выборах досрочного голосования не было - его заменили открепительными удостоверениями. Сдерживала админресурс и Московская область. Досрочная явка на выборах депутатов Городского округа Шатура составила всего 0,9%.
Встречались такие микро-аномалии: Челябинская область 46% (в списках 298 избирателей), Нижегородская область 34% (в списках 50 избирателей).
В 13 регионах суммарная численность избирателей меньше 1000. Из-за малой выборки эти регионы не попали в итоговый график.
Сергей Пискунов
Председатель регионального отделения движения «Голос» в Кемеровской области
Источник: https://www.golosinfo.org/articles/144999?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=gde-golosuyut-dosrochno-obzor-regionovch