На курортах Юга России в праздники примут более 1 млн туристов

/В России/

Крупнейшие курорты Юга России, судя по обещаниям чиновников, на новогодние каникулы (с 1 по 10 января) примут более 1 млн туристов.

В том числе ??в Крым приедет около 500 тысяч туристов, ??в Сочи - 350 тысяч туристов, ??в горы Карачаево-Черкесии - 130 тысяч туристов, ??в горы Кабардино-Балкарии - более 50 тысяч туристов, ??в города Кавминвод - более 30 тысяч туристов.

Губернаторы южных регионов обещают, что вслед за новогодними рекордами будут и новые. Так, в Краснодарском крае в 2021 году обещают принять 17 млн туристов - то есть удастся не только преодолеть коронавирусный спад 2020 года, но и выйти в рост.

А вот в Крыму в наступившем году ожидается не менее 8 млн туристов - это почти на 10% больше, чем было в предыдущем рекордном 2019 году.

Совсем другое дело Ставропольский край, где, в отличие от Кубани и Крыма, пока мечтают не о рекордах, а о скромном восстановлении "доковидных" значений. Ведь в 2020 году турпоток рухнул втрое!

Источник: Телеграм-канал Смутное время