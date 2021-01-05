В Сочи предлагают запретить фейерверки и салюты, из-за которых горят леса

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В Краснодарском крае собирают подписи под коллективным обращением к губернатору Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Алексею Копайгородскому и с требованием запретить использование петард, фейерверков и салютов на новогодних каникулах.

Поводом для обращения стала череда пожаров, которые произошли в Сочи в первый день 2021 года.

Так, на улице Вишневой в микрорайоне Макаренко из-за пущенной в балкона петарды сгорела дотла пальма. Упавшие на лесную подстилку фейерверки стали причиной ландшафтных пожаров в урочище Слепченкова Балка близ аула Малый Кичмай (Лазаревский район Сочи) и на горе Пикет около села Верхний Юрт (Хостинский район Сочи).

Причем пожар в Слепченковой Балке на границе Сочинского и Туапсинского лесничеств продолжали тушить трое суток, за это время он разросся с 500 кв. м до 6 гектаров.

Проблема в том, что здесь проходит несколько ЛЭП, и поэтому невозможно было применять пожарную авиацию.

Всего на локализации огромного по меркам Сочи пожара было задействовано более 130 сотрудников МЧС.

Еще в 2016 году тогдашний мэр Сочи Анатолий Пахомов пытался запретить новогодние салюты и фейерверки, но безуспешно.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"