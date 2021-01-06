/В России/

В 2021 году будет продлено временное сокращение лицензионных требований в сфере телерадиовещания

Приказ Минцифры России будет подписан после принятия соответствующего постановления Правительства Российской Федерации, которое в рамках особых полномочий может устанавливать особенности лицензирования и государственного контроля в целях оперативной поддержки субъектов экономической деятельности.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о планируемом продлении до конца 2021 года положений, установленных приказом Минцифры России от 15.06.2020 № 281 «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания» и позволивших вещателям теле- и радиоканалов, а также, соответственно, операторам связи, оказывающим им услуги по трансляции, временно сокращать вещание в ночные часы, уменьшать мощность передатчика, переходить со стереорежима вещания на менее энергозатратный монорежим и даже приостанавливать вещание.

Эта вынужденная мера, принятая в рамках пакета мер антикризисной поддержки медиаотрасли, позволила сохранить вещание теле- и радиоканалов, особенно в регионах, дав общую экономию около 500 миллионов рублей.

Источник: пресс-служба Минцифры России

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Категория: Новости / В России

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