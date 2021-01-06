Виталий Мутко: Программы по созданию комфортной городской среды и развитию туризма должны быть объединены

/В России/

Для повышения эффективности программы по формированию комфортной среды в российских городах и развитию внутреннего туризма должны разрабатываться и реализовываться синхронно. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на онлайн пресс-конференции.

«ДОМ.РФ сегодня активно занимается развитием российских городов, в том числе путем создания проектов на основе Стандарта комплексного развития территорий — стратегий пространственного развития. Уже подготовлены мастер-планы для Кисловодска, Суздаля и других городов, обладающих значительным туристическим потенциалом. Для того чтобы территории успешно развивались, такие направления, как туризм, обновление жилого фонда и создание комфортной городской среды, должны быть объединены. Мы бы хотели синхронизировать с программой развития туризма работу Фонда ДОМ.РФ по повышению качества городской среды», — отметил Виталий Мутко.