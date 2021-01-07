В ЮФО важнейшие кадровые ротации проходили в Краснодарском крае и Крыму

/В России/

Таковы выводы кадрового мониторинга, проведенного аналитическим центром "Акценты". В Краснодарском крае сменились 4 из 9 заместителей губернатора (фактически вице-премьеры), а в Крыму - 3 из 9 вице-премьеров.

Причем если на Кубани были назначены только местные кадры, то в Крыму - один варяг, это вице-премьер по ЖКХ Светлана Маслова, которая ранее работала в Калининграде.

Минимальны были изменения в Калмыкии (место ушедшего главы московского постпредства Сангаджи Тарбаева временно занял зам Евгений Вишневский), Адыгее (назначен новый премьер-министр Геннадий Митрофанов), Волгоградской области (новым вице-премьером по промышленности и торговле стал Олег Николаев).

В Астраханской области сменился как вице-премьер по социалке (Дмитрий Овчинников), так и глава администрации губернатора (Олег Паутов из Омска).

В Севастополе оба новых назначенца - варяги: это москвич Игорь Михеев и Николай Жигулин из Норильска.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"