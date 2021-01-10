ТОП_5 удивительных госзакупок в 2020 году

/В России/

??В январе ушедшего года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил, что его ведомство выявило нарушений более, чем на 800 миллиардов рублей. Из них треть приходилась на различные госзакупки, и лишь 2-3 миллиарда связано с прямой коррупцией.

При этом даже в формально законных тендерах каждый год встречаются настоящие бриллианты абсурдности и неэффективности. 2020-й не стал исключением.

Составили топ-5 самых «странных» закупок минувшего года.

1. В начале 2020 года ФСБ озаботилась тем, что будут делать ее сотрудники после выхода на пенсию (а это у них случается годам к 40-45). Вакансий замов по безопасности во всяких там «Роснефтях» на всех не хватает, поэтому спецслужба заказала программу переквалификации за 13,5 миллионов рублей. Среди списка специальностей оказались профессии флористов и маникюрщиков. Ну а что? В случае резкой демократизации и внезапных люстраций на эти профессии всегда будет спрос. Согласился ли какой-нибудь товарищ майор пригласить сослуживцев на ноготочки мы не знаем. Но будем внимательно следить за продавцами цветов – вдруг у кого-то из них заметим профессиональный пристальный взгляд.

2. Не обошлось без креатива перед Днём Победы. Магаданская областная дума за 500 тысяч рублей организовывала торжественный приём для девяти оставшихся в живых ветеранов Великой отечественной войны. Помимо стандартных вещей в закупку зачем-то включили русско-итальянский словарь. Зачем 90-летним старикам гид по языку государства, воевавшего против СССР, магаданские чиновники в закупке не поясняли. Как и то, остались ли ветераны довольны таким подарком.

3. В августе Росмолодёжь вдруг озаботилась цифровой грамотностью казачества и выставила на тендер стоимостью в 3 миллиона рублей организацию пятидневного слёта для молодых казаков в одной из московских гостиниц. Там у них случился полный тимбилдинг с «прокачкой эмоционального интеллекта», обучением основам SMM и повышением soft-skills. Поняли ли казаки, чем всё это отличалось от обычной пьянки на выезде, нам неизвестно. Но серьезных подвижек в развитии казачества в соцсетях пока незаметно.

4. Летом управление Минкульта РФ в ЮФО выставило на электронную площадку политически неполиткорректную госзакупку. Ведомство искало подрядчика, который помог бы утилизировать кучу ненужных офисных вещей вместе с ... портретами Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Они попали в перечень ненужных предметов, наряду со старыми креслами и тумбами. Причём подрядчик уничтожил священные для чиновничества лики всего за 43 тысячи рублей. Никакого уважения.

5. Войсковая часть ФСБ № 55056 решила закупить себе небольшую элитную яхту за 70 миллионов рублей. Обоснование у закупки самое бескомпромиссное – «для обеспечения государственных нужд». Можно ли для государственных нужд купить 10-местную яхту подешевле, ФСБ не уточняет. Впрочем, часть № 55056, расположенная на Лубянке, известна своими дорогостоящими закупками. Раньше там уже закупали зажимы для галстуков за 2 миллиона рублей, скутеры за 0,5 миллионов, и «мерседесы» по 6 миллионов. Все это для государственных нужд, естественно.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"