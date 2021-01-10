ТОП_5 удивительных госзакупок в 2020 году
??В январе ушедшего года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил, что его ведомство выявило нарушений более, чем на 800 миллиардов рублей. Из них треть приходилась на различные госзакупки, и лишь 2-3 миллиарда связано с прямой коррупцией.
При этом даже в формально законных тендерах каждый год встречаются настоящие бриллианты абсурдности и неэффективности. 2020-й не стал исключением.
Составили топ-5 самых «странных» закупок минувшего года.
1. В начале 2020 года ФСБ озаботилась тем, что будут делать ее сотрудники после выхода на пенсию (а это у них случается годам к 40-45). Вакансий замов по безопасности во всяких там «Роснефтях» на всех не хватает, поэтому спецслужба заказала программу переквалификации за 13,5 миллионов рублей. Среди списка специальностей оказались профессии флористов и маникюрщиков. Ну а что? В случае резкой демократизации и внезапных люстраций на эти профессии всегда будет спрос. Согласился ли какой-нибудь товарищ майор пригласить сослуживцев на ноготочки мы не знаем. Но будем внимательно следить за продавцами цветов – вдруг у кого-то из них заметим профессиональный пристальный взгляд.
2. Не обошлось без креатива перед Днём Победы. Магаданская областная дума за 500 тысяч рублей организовывала торжественный приём для девяти оставшихся в живых ветеранов Великой отечественной войны. Помимо стандартных вещей в закупку зачем-то включили русско-итальянский словарь. Зачем 90-летним старикам гид по языку государства, воевавшего против СССР, магаданские чиновники в закупке не поясняли. Как и то, остались ли ветераны довольны таким подарком.
3. В августе Росмолодёжь вдруг озаботилась цифровой грамотностью казачества и выставила на тендер стоимостью в 3 миллиона рублей организацию пятидневного слёта для молодых казаков в одной из московских гостиниц. Там у них случился полный тимбилдинг с «прокачкой эмоционального интеллекта», обучением основам SMM и повышением soft-skills. Поняли ли казаки, чем всё это отличалось от обычной пьянки на выезде, нам неизвестно. Но серьезных подвижек в развитии казачества в соцсетях пока незаметно.
4. Летом управление Минкульта РФ в ЮФО выставило на электронную площадку политически неполиткорректную госзакупку. Ведомство искало подрядчика, который помог бы утилизировать кучу ненужных офисных вещей вместе с ... портретами Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Они попали в перечень ненужных предметов, наряду со старыми креслами и тумбами. Причём подрядчик уничтожил священные для чиновничества лики всего за 43 тысячи рублей. Никакого уважения.
5. Войсковая часть ФСБ № 55056 решила закупить себе небольшую элитную яхту за 70 миллионов рублей. Обоснование у закупки самое бескомпромиссное – «для обеспечения государственных нужд». Можно ли для государственных нужд купить 10-местную яхту подешевле, ФСБ не уточняет. Впрочем, часть № 55056, расположенная на Лубянке, известна своими дорогостоящими закупками. Раньше там уже закупали зажимы для галстуков за 2 миллиона рублей, скутеры за 0,5 миллионов, и «мерседесы» по 6 миллионов. Все это для государственных нужд, естественно.
Источник: Телеграм-канал "Смутное время"