Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели замеры толщины льда на водоемах Подмосковья

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В воскресенье, 10 января, работники поисково-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Московской области и инспекторами Государственного пожарного надзора Московской области провели замеры толщины льда на 62 водоемах Подмосковья.

Толщина льда варьируется от 0 до 50 см, при этом средняя толщина составляет 22 см. Несмотря на значительное понижение температуры воздуха в регионе, продолжают вызывать опасность водоемы, где лед еще недостаточно окреп и не достиг толщины 7 см.

Спасатели настоятельно рекомендуют избегать посещения следующих водных объектов:

- река Лопасня в Чехове

- река Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах

- Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском

- река Клязьма в Богородском

- река Яуза в Мытищах

- река Вохонка в Павловском Посаде

- река Городиловка в Ступине

- река Пахра в Подольске

- река Волга в Дубне

- река Нахабинка в Красногорске

- Шатурская группа озер.

В ходе профилактических мероприятий работники противопожарно-спасательной службы проводят беседы с рыбаками и жителями региона о правилах безопасного поведения на водоемах в зимний период, а также раздают листовки с полезной информацией. Всего в патрулировании водных объектов задействованы 346 человек.