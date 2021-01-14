ПИК представит новую концепцию благоустройства для проекта «Черноморский-2»

/В России/

ПИК разработал новую концепцию ландшафтного дизайна для квартала «Черноморский-2» в Новороссийске. Примечательный своим местоположением, современный микрорайон возводится прямо на побережье Черного моря, имеет многоуровневый рельеф, а из больших окон — визитной карточки проектов ПИК — открываются неповторимые панорамные виды.

В данной концепции максимально использован потенциал территории — сложный рельеф. Рельеф как ценность проекта позволил воплотить ландшафтные элементы, не работающие на плоской местности. Амфитеатры и террасы с деревянными настилами станут полноценными зонами для отдыха, общения, учёбы и работы на свежем воздухе. Крутые склоны будут превращены в озеленённые террасы. Использование особенностей природного рельефа позволяет придумать большое количество сценариев для игры. Юные искатели приключений смогут порезвиться в «игровых каньонах» с горками, сетками, канатами и скалолазными зацепами. А общественные площадки на бульваре «Черноморского-2» превратятся в идеальное место для городских фестивалей, лекций, мастер-классов и кинопоказов.

Концепция ляжет в основу нового стандарта ландшафтного дизайна ПИК, который будет применяться для проектов со сложным, многоуровневым рельефом.

Алексей Алмазов, Вице-президент по региональному девелопменту ПИК: «Мы постоянно совершенствуем собственные подходы к благоустройству и созданию качественного и гармоничного жилого пространства. Новая концепция неслучайно будет впервые применена именно здесь: у нас уже есть проекты и опыт работы в Новороссийске, мы любим и ценим этот город за его интересный выразительный ландшафт. Было бы несправедливо по отношению к нашим жителям не учитывать эту особенность для создания многофункциональных общественных пространств и точек притяжения».