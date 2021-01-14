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66 кандидатов на пост главы города

На сайте гордумы Сургута 13 января опубликовали список кандидатов на пост главы города. Их стало меньше - было 66, но пять человек забрали документы.

Все кандидаты перечислены поименно, "неизвестных" в списке теперь нет. Как нет в нем исполняющей обязанности главы Сургута Анны Томазовой, главы Сургутского района Андрея Трубецкого и депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрея Филатова.

Которых, напомним, местные наблюдатели называли в числе главных претендентов на пост главы города.

Дата проведения конкурсного отбора осталась неизменной, он пройдет 18 января.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / В России

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