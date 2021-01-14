Губернаторский рейтинг-2020: лидеры и аутсайдеры Юга

/В России/

Опубликован рейтинг эффективности губернаторского управления регионами за 2020 год. Исследование провело Агентство политических и экономических коммуникаций, а в его подготовке в качестве одного из приглашенных экспертов по Югу России принял участие главный редактор "Акцентов".

Среди южных губернаторов самые высокие показатели - у Рамзана Кадырова (он на 5 месте в стране) и Василия Голубева (8 место).

Из 15 южных регионов в 8 отмечается улучшение качества управления, в 6 - ухудшение, а лишь у одного (Волгоградская область) место в рейтинге не изменилось.

Самое резкое падение продемонстрировал Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), который за год потерял 10 позиций в рейтинге.

Круче всего взлетел вверх Дагестан, набравший за год 10 позиций. Именно настолько выше оценивают управленческие способности нынешнего врио главы Сергея Меликова в сравнении с его предшественником Владимиром Васильевым.

Самые низкие позиции - у главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, занявшего 83 место в стране из 85.

В Белгородской области, где тяжеловеса Евгения Савченко сменил выходец из Ставрополья Вячеслав Гладков, пока не отмечается заметного снижения рейтинга. Регион занял 4 место в стране (год назад был в первой тройке).

Особо отмечаются в исследовании управленческие практики отдельных регионов. Это сокращение расходов на чиновничество в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Волгоградской области; рост обеспеченности врачами в Северной Осетии; рост расходов на дорожное строительство в Крыму.

Источник: @Акцент