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Жилье в Крыму дорожает рекордными темпами

Стоимость квартир и домов в Крыму продолжает быстро расти. За 2020 год цены на недвижимость выросли рекордно — на 25-40%, заявила руководитель одного из местных агентств недвижимости Надежда Буйлова.

По словам эксперта, квадратный метр в новостройках на начальной стадии строительства в настоящее время оценивается в 72-75 тысяч рублей. Завершения таких проектов приходится ждать примерно 2,5 года.

Готовое жилье в Крыму между тем подорожало до 90-100 тысяч рублей за кв. метр.

Буйлова отметила, что чаще всего россияне покупают на полуострове жилье в новостройках и однокомнатные квартиры. Крым популярен среди приезжих из других регионов и инвесторов, скупающих недвижимость в коммерческих целях.

Полуостров занимает пятое место в списке регионов России с самой дорогой недвижимостью.

Источник: @southlands

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Категория: Новости / В России

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