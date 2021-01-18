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В России усилят контроль за сдачей квартир в аренду

Минстрой приступил к разработке закона, ужесточающего контроль за теми, кто сдаёт жилье в аренду.

Документ внесут в Госдуму до конца года.

По оценке экспертов, сейчас примерно 80–90% рынка аренды жилой недвижимости в стране находится в «тени», что ведёт к недополучению налоговых поступлений в бюджет.

Минстрой предлагает запустить информационную систему учёта договора найма жилья. Платформу планируют объединить с системами Федеральной налоговой службы, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов полагает, что новые правила и введение системы учёта участников рынка приведут к росту стоимости аренды жилья. Так, по его мнению, цены вырастут на 13% — в пределах налога.

Эксперты также ожидают, что в предлагаемый Минстроем законопроект могут внести административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.

C одной стороны закон нужен, чтобы начать регулировать сдачу жилья в аренду, так как государство недополучает налогов. А это нарушение.

С другой - еще более высокий темп роста стоимости аренды в Крыму отвернет от себя туристов.

Помимо этого, когда речь заходит о создании государственных платформ - они либо не запускаются, наворовав достаточно денег, либо выходят такими сырыми и убогими, что все даже не заметят ее.

Источник: @southlands

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Категория: Новости / В России

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