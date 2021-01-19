Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2020 год

/В России/

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за год Персона Регион МедиаИндекс 1 0 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 137 028,8 2 0 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 123 430,3 3 +6 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 91 893,7 4 0 БУРЛАЧКО Юрий Александрович Краснодарский край 87 077,1 5 +6 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 80 360,3 6 0 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 79 786,0 7 -4 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 72 433,9 8 -3 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 69 704,2 9 +1 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 61 961,2 10 -2 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 51 005,0 11 +9 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 48 087,4 12 new ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович Иркутская область 43 638,0 13 new ЛЮЛИН Евгений Борисович Нижегородская область 43 190,1 14 -2 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 38 832,6 15 +12 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 38 271,2 16 -3 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 32 762,1 17 0 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 31 607,7 18 +24 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 27 363,6 19 +5 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 27 208,1 20 -5 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 26 403,0 21 +17 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 26 138,5 22 +18 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 24 801,0 23 -1 ГОГОЛЕВ Петр Васильевич Республика Саха 23 458,0 24 +5 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 23 229,0 25 new СУББОТ Валентин Владимирович Брянская область 22 971,0 26 -10 ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич Сахалинская область 21 900,1 27 -6 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 21 785,0 28 -5 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 20 692,3 29 -4 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 20 547,0 30 +11 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 20 199,3 31 -12 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 19 664,0 32 +25 НЕМЦЕВ Владимир Владимирович Севастополь 19 362,0 33 -7 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 18 253,2 34 +51 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 17 014,0 35 new ВОРОБЬЕВ Николай Юрьевич Тульская область 16 682,0 36 -2 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 15 544,0 37 -2 СВИРИДОВ Дмитрий Викторович Красноярский край 15 273,0 38 -10 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 15 155,2 39 +10 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 15 101,1 40 -7 РОМАНОВ Александр Сергеевич Саратовская область 14 875,0 41 +10 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 14 172,2 42 +12 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 13 687,5 43 -13 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 12 241,4 44 -5 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 11 953,0 45 -14 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 11 610,1 46 -14 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 11 550,1 47 +5 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 10 979,0 48 +2 ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна Архангельская область 10 170,1 49 -5 КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович Самарская область 10 046,0 50 +6 БЛОШКИН Александр Иванович Волгоградская область 9 506,0 51 new НОВОСЕЛЬЦЕВ Геннадий Станиславович Калужская область 9 435,0 52 +17 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 9 260,0 53 +19 ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич Кемеровская область 8 526,0 54 -7 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 8 296,2 55 -2 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 8 021,0 56 new НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 7 802,0 57 +11 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 7 028,0 58 -10 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 6 886,0 59 -4 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 6 637,0 60 new УСАЧЕВ Сергей Анатольевич Коми 6 632,0 61 +6 ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич Амурская область 6 222,0 62 +14 БАКИН Владимир Гаврилович Кировская область 5 919,0 63 +10 ЗИКУНОВА Ирина Валериевна Хабаровский край 5 847,0 64 -6 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 5 002,0 65 -2 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 4 670,1 66 -21 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 4 642,0 67 -6 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 4 390,1 68 -22 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 4 099,2 69 +1 ДМИТРИЕВА Марина Авенировна Ивановская область 3 894,0 70 +4 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 3 614,7 71 -11 ЕГОРОВА Альбина Егоровна Чувашия 3 277,0 72 +5 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 3 156,0 73 +2 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 3 137,1 74 -3 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 3 062,0 75 +3 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 2 908,0 76 -12 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 2 869,0 77 -12 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 2 791,0 78 +4 ЛУТОВИНОВ Александр Ильич Ненецкий АО 2 547,0 79 0 МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич Ульяновская область 2 313,0 80 new ПАВЛОВА Ольга Альбертовна Белгородская область 2 112,0 81 +2 СМИРНОВ Анатолий Васильевич Марий Эл 1 605,0 82 -1 ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович Ингушетия 1 090,0 83 +1 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 770,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в обсуждении закона о поправках к Конституции РФ, а также в общенародном голосовании по поправкам к Конституции. Также СМИ сообщали, что губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров приняли решение создать совместную рабочую группу по внесению в законодательство Санкт-Петербурга дополнений, касающихся регулирования деятельности «авторских баров». Помимо этого, Вячеслав Макаров принял участие в открытии мемориальной доски ученому Жоресу Алферову.

Указом Президента РФ Владимира Путина председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров был награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Награду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вячеслав Макаров принял участие в мероприятиях, посвященных 76-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким профессора Санкт-Петербургского государственного университета, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первых четырех созывов Ватаняра Ягья, скончавшегося на 82-м году жизни. Кроме того, Вячеслав Макаров сообщил о назначении Константина Желудкова на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что Вячеслав Макаров присутствовал на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников комментировал вводимые в связи с пандемией коронавируса ограничения, а также поэтапное снятие этих ограничений.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким экс-министра культуры СССР, основателя театра "Содружество актёров Таганки" Николая Губенко и принял участие в церемонии прощания. Кроме того, Алексей Шапошников рассказал СМИ о цифровизации городской среды в столице, благодаря которой в Москве успешно работают так называемые "умные перекрестки".

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников провел заседание, на котором был принят в первом чтении проект закона о бюджете города Москвы на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов. Алексей Шапошников отметил, что бюджет Москвы программный, социальный и инвестиционный. Алексей Шапошников подчеркнул, что проект закона о бюджете был подготовлен с учетом влияния пандемии коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию в столице.

Московская городская дума провела первое в истории городского парламента дистанционное заседание, в нем приняли участие 40 депутатов, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников. Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., сообщил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

В декабре состоялась пресс-конференция спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, посвященная итогам работы областного парламента в 2020 году. Игорь Брынцалов отметил, что в период наибольшей угрозы региональные парламентарии самоизолировались, но при этом вели приемы жителей посредством интернета, оказывали материально-техническую помощь волонтерским штабам.

Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области Андрей Воробьев на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, посвященной обсуждению главного финансового документа региона на ближайшие 3 года.

Депутаты Московской областной думы большинством голосов поддержали внесение поправок к Конституции России. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что поправки продиктованы временем, направлены на установление социальной справедливости и призваны защитить материальное благополучие граждан и суверенитет России.

Кроме того, Игорь Брынцалов прокомментировал информацию о том, что Резервный фонд правительства РФ выделит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений Московской области.

Самое заметное перемещение в рейтинге зафиксировано у Елены Писаревой (+51).

Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева на 49-м внеочередном заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, председателем которой она является, предложила расширить перечень применения материнского капитала, включив в него возможность оплаты товаров и услуг для дистанционного обучения детей. Парламентарии поддержали предложение Елены Писаревой и приняли соответствующее обращение в адрес федеральных органов власти.

Впервые включены в годовой рейтинг избранные главами законодательных органов в течение 2020 года Александр Ведерников (Иркутская область), Николай Воробьев (Тульская область), Евгений Люлин (Нижегородская область), Владимир Невоструев (Удмуртия), Геннадий Новосельцев (Калужская область), Ольга Павлова (Белгородская область), Валентин Суббот (Брянская область), Сергей Усачев (Коми).

В годовом рейтинге не представлены Республика Алтай и Ярославская область, главы законодательных органов этих субъектов РФ Владимир Тюлентин и Алексей Константинов ушли из жизни в декабре 2020 года.

Методика:

1. Период исследования: январь - декабрь 2020 года.

2. В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 14 января 2021 года.

3. Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 15.01.2021.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Источник: «Медиалогия»