ООО «Кубаньжилстрой» информирует о ходе работ по завершению корп.1 (ЖК «Суджук Кале») в мкр. Алексино г. Новороссийск.

/В России/

В рамках принятого плана внешнего управления ООО «Кубаньжилстрой» ведет работы по завершению строительства корпуса 1 (ЖК «Суджук Кале»).

Производственный персонал организации завершает восстановление полного комплекта проектной документации по объекту.

Работа по подготовке дефектных ведомостей по видам работ завершена.

Генеральный подрядчик строительства - трест ООО «Мосэнергострой» приступил к заключению договоров со специализированными субподрядными организациями для выхода на соответствующие виды работ, подлежащие завершению.

На объекте завершены работы по устройству фундамента анкерного башенного крана для завершения монолитных железобетонных работ на секциях 1 и 2 и подъема расходных материалов.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item591