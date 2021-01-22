Заявление партии "Яблоко" об уличных протестах 23 января 2021 года

/В России/

В России сформировано неправовое репрессивное государство с неограниченной личной несменяемой властью Владимира Путина. Законы применяются так, как того желает Путин и его правящая группировка.

Режим будет применять неограниченную жестокость и силу против участников акций протеста. Протестующие должны в полной мере отдавать себе отчёт о серьёзной опасности, которой они подвергают себя и тех, кого они призывают выходить на улицы. Категорически неприемлемы призывы к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних, такие призывы безответственно преступны – от кого бы они ни исходили.

Мы требуем от федеральных и региональных властей предельной сдержанности и неприменения насилия к участникам мирных политических акций.

Мы требуем гласного и профессионального расследования преступного посягательства на жизнь гражданина Российской Федерации Алексея Навального, создания международной следственной группы.

Мы требуем освобождения всех политических заключённых в нашей стране, которых сейчас более трёхсот.

Мы никогда не откажемся от своих требований.

Мы знаем, что предстоит долгая политическая борьба за строительство правового российского государства – без диктаторов и вождей, без кровопролития и революций.

Председатель партии Николай Рыбаков

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»