Заявление партии "Яблоко" об уличных протестах 23 января 2021 года
В России сформировано неправовое репрессивное государство с неограниченной личной несменяемой властью Владимира Путина. Законы применяются так, как того желает Путин и его правящая группировка.
Мы требуем от федеральных и региональных властей предельной сдержанности и неприменения насилия к участникам мирных политических акций.
Мы требуем гласного и профессионального расследования преступного посягательства на жизнь гражданина Российской Федерации Алексея Навального, создания международной следственной группы.
Мы требуем освобождения всех политических заключённых в нашей стране, которых сейчас более трёхсот.
Мы никогда не откажемся от своих требований.
Мы знаем, что предстоит долгая политическая борьба за строительство правового российского государства – без диктаторов и вождей, без кровопролития и революций.
Председатель партии Николай Рыбаков
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»