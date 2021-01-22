Алексей Пушков ответил на критику инициативы запрета трэш-стримов в интернете

/В России/

«В связи с вопросами, которые иногда возникают к инициативе запрещения определенного вида трэш-стримов, я хотел бы сделать важное пояснение. Дело в том, что речь не идет о запрете стримов как таковых.

Подразумевается только запрет трэш-стримов, то есть тех стримов, которые содержат элементы насилия, угрозу здоровью или жизни человека, унижают человеческое достоинство, покушаются на нормы морали и нравственности», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ответ на высказывание главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, выразившего сомнение в целесообразности запрета трэш-стримов в интернете.

Сенатор отметил, что не может согласиться с утверждением о достаточном количестве статей Уголовного кодекса России, которые уже можно распространить на трэш-стримы.

«Такая категория, как трэш-стримы с элементами насилия в нашем законодательстве не выделена в качестве отдельной. Этот новый феномен, который уже привел к череде трагедий, нуждается в реакции со стороны законодателей – и по моему убеждению, и по убеждению комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ», – подчеркнул Пушков.

Собеседник также обратил внимание на то, что эта инициатива получила поддержку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также представителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел, экспертного сообщества.

«Теперь перед нами стоит задача выделить именно эту, особую категорию стримов с элементами насилия в особый, подлежащий запрету разряд и принять законодательство, которое будет иметь предупредительный характер», – отметил Пушков.

«Сейчас можно арестовать и открыть уголовное дело по уже существующему законодательству на авторов трэш-стримов, в случае если они, например, вольно или невольно провоцируют смерть участников трансляции. Но главная задача тех поправок, которые мы инициируем, состоит в том, чтобы предупредить такого рода ситуации, а не наказывать людей за уже совершенное преступление», – пояснил сенатор.

Он добавил, что второй важной частью инициативы является намерение обязать сетевые компании и интернет-платформы фильтровать такого рода контент, убирать его из оборота под угрозой крупных штрафов. Такой пункт в существующем законодательстве на данный момент также отсутствует.

Пушков выразил надежду, что инициатива будет поддержана коллегами в Государственной Думе и в Совете Федерации, и что такой закон будет все же принят.

«Это явление нужно вообще убрать из интернета с помощью особых поправок, которые поставят такого рода трэш-стримы вне закона. Мы не покушаемся на стриминг как таковой. Мы покушаемся на стриминг с элементами насилия, который чреват очень серьезными последствиями. Вот в этом наша задача», – заключил собеседник.

Источник: @Смутное время