Крупнейшие протесты в Москве за 30 лет

/В России/

Немного сухой статистики:

23.02.1991 Митинг в поддержку обновлённого СССР против Ельцина. 700.000 человек

20.01.1991 Митинг против силового подавления протестов в Литве. 600.000 человек

10.03.1991 Митинг против референдума 500.000 человек

20.08.1991 Путч. 400.000 человек

01.05.1993 КПРФ, Фронт Национального спасения и т.д. 100.000 человек

03.10.1993 Крымский Вал, Блокада Верховного совета. 30.000 человек

09.06.2002 Манежная Площадь 8.000 человек.

11.12.2010 Манежная Площадь 45.000 человек

24.12.2011 Митинг на проспекте Сахарова. 110.000 человек.

10.12.2011 Болотная Площадь 80.000 человек

04.02.2012 Митинг на проспекте Сахарова 80.000 человек

10.03.2012 Митинг на Пушкинской 10.000 человек.

15.09.2012 «Марш Миллионов» 50.000 человек

13.05.2012 «Контрольная Прогулка» 17.000 человек

06.05.2012 Марш миллионов 35.000 человек

13.01.2013 «Марш против подлецов» 16.000 человек

06.05.2013 «За Свободу узников Болотного дела» 10.000 человек.

18.07.2013 В поддержку Навального и Офицерова 11.000 человек.

15.03.2014 «Антивоенные протесты-Марш Мира» 20.000 человек

26.03.2017 «Антикоррупционные протесты» 40.000 человек

20.07.2019 «Московское Дело» 12.000 человек.

23.01.2021 Митинг в поддержку Навального 11.000 человек.

Источник: Телеграм-канал