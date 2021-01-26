Выборы. Выборы. Выборы

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Председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов сообщил в понедельник, что партия начинает подготовку к выборам в Госдуму и в законодательные собрания в 39 регионах.

Это все кампании по выборам заксобраний субъектов федерации, намеченные на единый день голосования 19 сентября: региональных депутатов в этот день выберут в том числе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях.

Одновременно с выборами в Госдуму пройдут также губернаторские выборы в восьми регионах и выборы представительных органов власти в 11 региональных столицах.