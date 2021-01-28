Мэрия Кисловодска из-за ошибок в документации с ноября прошлого года не может разыграть многомиллионный тендер на строительство бассейна в спорткомплексе

/В России/

Определение подрядчика на строительство бассейна в будущем спорткомплексе с ледовой площадкой и спортзалом "Арена Кисловодск" снова приостановлено.

27 декабря закончился прием заявок, и в тот же день ФАС приняла жалобу подмосковного ООО"МБ-СТРОЙ". Представители фирмы настаивают, что чиновники должны переделать документацию из-за огромного количества ошибок и нарушений антимонопольного законодательства.

??Например, говорится в жалобе, в документации закупки есть разночтения графической части проекта со спецификацией. Так, в графической части указано 3 шкафа, в спецификации и в смете - один; не совпадает количество розеток в структурной схеме со спецификацией и графической частью.

??Кроме того, в техзадании отсутствует смета на монтаж и поставку трех лифтов, нет смет на пуско-наладочные работы лифтов и котельной, отсутствует смета по разделу "Мероприятия по осуществлению доступа инвалидов".

??В цену контракта также почему-то включен авторский надзор, хотя его выполняет не подрядчик, а заказчик, для чего из бюджета выделяются средства и объявляется отдельный аукцион.

??Также, ООО"МБ-СТРОЙ" посчитало, что в документации есть нарушения антимонопольного законодательства : заказчик должен указывать технические характеристики оборудования, но не производителя и модель, а администрация Кисловодска требует, чтобы в спорткомплекс поставили именно моноблок Lenovo и кофемашину Appia II 2 Gr S.

Сейчас жалоба принята ФАС к рассмотрению, определение поставщика приостановлено.

Напомним, что тендер на строительство бассейна начальной ценой в 850, 5 млн рублей мэрия Кисловодска объявила еще в конце ноября прошлого года.

В конце декабря 2020 года победителем была признана московская фирма АО "Промстройсервис", которая была единственным участником торгов и запросила за свои услуги 824, 9 млн рублей.

Однако контракт не был заключен. Процедура была приостановлена по решению УФАС, которое завалили жалобами компании, не допущенные к участию в аукционе.

Фирмы подавали жалобы и указывали на ошибки в документации. Чиновники должны были внести изменения и снова объявить торги. Однако, видимо, работу над ошибками провести так и не удалось...

Источник: @Смутное время